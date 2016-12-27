Penaltı ve kırmızı kart
Yusuf Erdoğan kaleye giden topu elle kesince hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltıyı çaldı. Yusuf Erdoğan bu pozisyonda kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında kaleye giden topu eliyle kestiği için penaltıya sebebiyet veren Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda golü kalesinde gören bordo-mavililer sonraki dakikalarda ikinci gole de engel olamadı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
RIDVAN DİLMEN: "REFLEKS GÖSTERDİ"
Maçın kader anını Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen Ntv Spor'da yorumladı. Yusuf Erdoğan'ın kolunu saklayabileceği görüşüne katılmadığını belirten Dilmen, "Kolunu kaçırmak bir kenara dursun, kolunu açtı biraz da. Ani bir refleksle kontrolsüz şekilde elini açtı. Topun gol olmasına izin verebilirdi diyemeyiz. Arada mesafe olur, eliyle atlayıp engeller o zaman 'bıraksaydı' dersin ama bu pozisyonda yakın mesafede yerde seken topa hemen reaksiyon gösterdi. Belki ben de olsam farkında olmadan koyardım elimi. Kale direğine adam koymanın böyle dezavantajları var burada Yusuf'a denk geldi." dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:13
- Kılıçlar çekildi
Toplam 25
Yorum
cengiz özbek sonuna kadar arkandayız.açlar para kokusunu almaya başladı
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 14
Yorum
......... NE OLDU FB ÖNÜNDE HAKEM YARDIM ETMEDİ Mİ. HANİ GS YI EZE EZE YENMİŞTİNİZ. FB ÖNÜNDE UYDURUK PENALTILAR ALAMADINIZ MI. KENDİNİZDE GÖRDÜNÜZ, GS YI YARDIMLA YENDİĞİNİZİ. PEH PEH TS , GS YI EZE EZE YENMİŞTİ. O TARAFTAR ÖYLE BAĞIRIYORDU.
- eLENSe
Toplam 22
Yorum
1907 Bu ne Yaa, Fenerbahce Türk Telekom Arena`da GS`yi ilk yenen takim olarak tarihe gecmisti, Trabzonuda Avni Akerde yenerek Kapanisi yaparak tarihe gecti
Penaltı ve kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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