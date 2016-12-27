Nakoulma Kayseri’den ayrıldı
Burkina Fasolu futbolcu Prejuce Nakoulma, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, "İkinci yarıda bu oyuncuyu yeniden takıma katabiliriz. Temaslarımız sürüyor" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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