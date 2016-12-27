 Nakoulma Kayseri’den ayrıldı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nakoulma Kayseri’den ayrıldı

    Nakoulma Kayseri’den ayrıldı
    Burkina Fasolu futbolcu , alacakları ödenmediği gerekçesiyle 'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı. Kayserispor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, "İkinci yarıda bu oyuncuyu yeniden takıma katabiliriz. Temaslarımız sürüyor" dedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nakoulma Kayseri’den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.