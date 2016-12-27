İrfan Can Kahveci Başakşehir'de
Başakşehir devre arası ilk transferinde 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan Can, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
İrfan Can Kahveci Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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