Fenerbahçe’ye tepki
Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün Avni Aker Stadı'na geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi. Bu esnada gerginlik çıktı.
GENİŞ GÜVENLİK
F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.
SIKI KORUMA
Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.
GENİŞ GÜVENLİK
F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.
SIKI KORUMA
Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Fenerbahçe’ye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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