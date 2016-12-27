Fenerbahçe’ye tepki

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün Avni Aker Stadı'na geldiği anda tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi. Bu esnada gerginlik çıktı.



GENİŞ GÜVENLİK

F.Bahçe mücadelesi için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de güvenlik ekipleri görev yaparken Fenerbahçe üst düzey korundu.



SIKI KORUMA

Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelden stada gelişi sırasında önlemler üst seviyede tutuldu.