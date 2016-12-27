 En kötü Çaykur Rizespor – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    En kötü

    En kötü Çaykur Rizespor
    Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümünü 13 puanla tamamlayan , 17. kez mücadele ettiği ligde 16 haftalık periyotta en az puan topladığı performansı sergiledi. Teknik direktör , "2. yarı daha iyi olacağız" dedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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