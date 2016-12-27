En kötü Çaykur Rizespor
Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümünü 13 puanla tamamlayan Çaykur Rizespor, 17. kez mücadele ettiği ligde 16 haftalık periyotta en az puan topladığı performansı sergiledi. Teknik direktör Hikmet Karaman, "2. yarı daha iyi olacağız" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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