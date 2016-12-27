 eLENSe – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    eLENSe

    eLENSe

    Avni Aker Stadı’na veda maçına fırtına gibi başladı. Ancak ’ın sorumsuzca elle oynayarak hem penaltıya neden olup hem kırmızı kart görmesi maçın seyrini bir anda değiştirdi. Kanarya'da şov yapan isim Lens oldu. Hollandalı yıldız bir gol attı, bir asist yaptı. Kanarya'nın 3-0 kazandığı derbinin diğer gollerini Fernandao (pen.) ve Sow kaydetti.

    Trabzon'da dün gece derbisi ile birlikte bir devir kapandı. 1951 yılında hizmete giren ve 'un unutulmaz zaferlere imza attığı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan son maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli ekip derbiyi 3-0 kazanarak ligin ilk yarısını moralli kapattı. Aslında maça çok iyi başlayan taraf Trabzonspor'du. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alan bordo-mavililer art arda goller kaçırdı.

    Ancak 27'nci dakikada kaleye giden topu sorumsuzca eliyle çıkararak takımını yaktı. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterirken Yusuf Erdoğan'a da kırmızı kart çıkardı. Penaltıyı kullanan Fernandao F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Trabzon 10 kişi kalınca F.Bahçe üstünlüğü ele alırken sahada da Lens şov başladı. 40'ta Sow'a asist yapan Lens 67'de de ağları sarsarak F.Bahçe'nin 3-0 galibiyetinin mimarı oldu.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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