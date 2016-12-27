 Ahmet Çakar: Ver golü gitsin – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    : Ver golü gitsin

    Ahmet Çakar: Ver golü gitsin

    Ünlü yorumcu , Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi.

    Beyaz TV'de pozisyonu izleyip değerlendiren Çakar, hakem Palabıyık'ın büyük bir hata yaptığını belirterek, "Sen adaleti sağlayacak olan kişisin. Topun kola çarptığını görüyorsun tamam. Ama sonrasında golün olduğunu da görüyorsun. Düdüğünü çaldın mı, ver golü gitsin. Hem kırmızı, hem penaltı kararı evrensel adalete göre hatalı bir karar" dedi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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