Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi.
Beyaz TV'de pozisyonu izleyip değerlendiren Çakar, hakem Palabıyık'ın büyük bir hata yaptığını belirterek, "Sen adaleti sağlayacak olan kişisin. Topun kola çarptığını görüyorsun tamam. Ama sonrasında golün olduğunu da görüyorsun. Düdüğünü çaldın mı, ver golü gitsin. Hem kırmızı, hem penaltı kararı evrensel adalete göre hatalı bir karar" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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