3 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin Adanaspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ile Atiker Konyaspor'u ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, Göztepe ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.
Açıklamada, TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Ümraniyespor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.
Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu oyuncu Berkay Can Değirmenci'nin de kural dışı harekette bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:09
- Tunay Torun Beşiktaş'ta
Toplam 17
Yorum
bjk Ne amaçla yapılmış bu transfer?
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 18
Yorum
aga acilen bu çürük futbolcular geri gönderilmeli, bu futbolculara verilen paralar geri kulübe ödenmeli.....
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 29
Yorum
aga Bu çürük futbolcuları bu paralara alan ve kulübü borç batağına sokanlar acilen araştırılmalı, gerçekten bu futbolcuların fiyatları bukadarmı, verilen paraya bakıyoruz bu paranın karşılığı bu futbolcular olamaz.Nasıl alınmış bunlar, hiçmi izlenmemiş...Bu çürük futbolculara bu paraları kim verdiyse acilen verilen paralar kulübe geri ödenmeli..İnsanlık bunu gerektirir.....
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