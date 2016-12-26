Yıkım ekibi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezonun ikinci yarısından itibaren Akyazı Şenol Güneş Stadı'na taşınacak olan bordo-mavililere 1951 yılından bu yana ev sahipliği yapan Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe rahat bir galibiyet kazandı: 3-0. Bu galibiyetin ardından puanını 31'e çıkaran Fenerbahçe liderle arasındaki 5 puanlıl farkı korudu. Trabzonspor ise 18 puanda kaldı.



YUSUF ERDOĞAN'IN KIRMIZI KARTINDAN SONRA…

Fenerbahçe 29. dakikada Fernandao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde kafa vuruşuyla kaleye yönelen topta Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde koluyla engelledi. Yusuf'tan dönen topu Josef de Souza ağlarla buluşturdu ancak Ali Palabıyık daha önce oyunu kesip beyaz noktayı gösterdi ve Yusuf Edoğan'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Yusuf Erdoğan bu karara itiraz etmezken, penaltıda topun başına geçen Fernandao kaleci Onur Kıvrak'ı avlamayı başardı: 1-0.



DERBİLERİN GOLCÜSÜ YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında 33. Dakikada Moussa Sow'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Gelişen kontra atakta sol kanattan topu taşıyan Jeremain Lens ceza sahası içindeki Sow'a al da at dedi. Senegalli oyuncuya sadece dokunmak kaldı. F.Bahçe bu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.



FİNALİ LENS YAPTI

Fenerbahçe'nin 3. golü maçın yıldızı Jeremain Lens'ten geldi. Hollandalı oyuncu 67. Dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayakla yaptığı vuruşla Onur Kıvrak'ı avladı. Bu sezonki 2. Golünü atan Jeremaine Lens 7 de asist yaparak bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gole direkt katkı yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.