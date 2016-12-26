Timsah’ta 6 sakat
Bursa'da, G.Birliği maçı öncesi kupa maçında kırmızı kart gören John'un yanı sıra sakatlıkları devam eden İsmail, Şamil, Emre, Sivok ve Sane, oynamıyor. Serdar Kurtuluş ile Furkan da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.
BURSA 26-19 ÜSTÜN
G.Birliği ile Bursaspor, Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda rakibine 26-19'luk üstünlük kurarken, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım bugün kazanıp moral bulmak istiyor.
BURSA 26-19 ÜSTÜN
G.Birliği ile Bursaspor, Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda rakibine 26-19'luk üstünlük kurarken, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım bugün kazanıp moral bulmak istiyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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