Timsah’ta 6 sakat

Bursa'da, G.Birliği maçı öncesi kupa maçında kırmızı kart gören John'un yanı sıra sakatlıkları devam eden İsmail, Şamil, Emre, Sivok ve Sane, oynamıyor. Serdar Kurtuluş ile Furkan da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmıştı.



BURSA 26-19 ÜSTÜN

G.Birliği ile Bursaspor, Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda rakibine 26-19'luk üstünlük kurarken, 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım bugün kazanıp moral bulmak istiyor.