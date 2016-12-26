Selçuk ve Sabri ıslıklandı
G.Saray'da konuk ekibin golünün ardından TT Arena'da soğuk rüzgarlar esti.
Kaptan Selçuk'un kaptırdığı topta soldan ceza sahasına inen Güney ekibi, Sajad'ın kafa vuruşuyla golü buldu. Bu gol taraftarları kızdırırken Selçuk ve Sabri tepkilerden nasibini aldı. İki futbolcunun ayağına gelen topta futbolcuları ıslıklayan grup, ilk yarının son dakikasında gelen golden sonra ise tepkilerini sonlandırdı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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