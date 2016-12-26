 Riekerink ilk 11’e Semih’i ilave etti – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Riekerink ilk 11’e Semih’i ilave etti

    Riekerink ilk 11’e Semih’i ilave etti
    Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı. Semih, başarılı bir performans ortaya koydu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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