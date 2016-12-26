Riekerink ilk 11’e Semih’i ilave etti
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı. Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı. Semih, başarılı bir performans ortaya koydu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Riekerink ilk 11’e Semih’i ilave etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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