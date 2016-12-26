Konya’ya Akigo şoku
Sezonun flaş takımı Atiker Konyaspor, Akhisar deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı, haftayı puansız kapadı.
Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk olan Atiker Konyaspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 6 hafta sonra kaybederken, Ege ekibi de düşma potasıyla arasındaki puan farkını açtı. Uzun süre golsüz devam eden maçın 82. dakikasında sahneye çıkan Vaz Te, Akigo'ya 3 puanı getiren golü attı.
KOCAMAN'DAN ZEMİN MESAJI
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından kaybettikleri için üzgündü. "İstediğimiz gibi olmadı" diyen Kocaman, "Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar" açıklamasını yaptı.
KOCAMAN'DAN ZEMİN MESAJI
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından kaybettikleri için üzgündü. "İstediğimiz gibi olmadı" diyen Kocaman, "Net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Akhisar Belediyespor bozuk zeminde kendi tarzlarına çok uygun bir şekilde oynadılar" açıklamasını yaptı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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