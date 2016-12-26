Gençlerbirliği, Timsah'ı avladı!

Ev sahibi ekip Serdar Gürler(2) ve Uğur Çiftçi'nin golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı. Bursaspor'un tek golü ise Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.



Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 22 yaparak 8. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 27 puanla 5. sırada kaldı.

GENÇLER GOLÜ ERKEN BULDU

4. dakikada Aydın Karabulut'un sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Vedat Muriqi'nin çektiği şut kaleci Harun Tekin'den sekti. Kaleciden dönen topla altıpas içinde buluşan Serdar Gürler sert bir şut çekti ve top ağlarla buluştu.

TİMSAH HEMEN CEVAP VERDİ

Mücadelenin 17. dakikasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aziz Behich, yerden pasını ön direkte bulunan Pablo Batalla'ya gönderdi. Batalla'nın çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Direkten dönen topla altıpas içerisinde buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine çektiği şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

SERDAR TAKIMINI TEKRAR ÖNE GEÇİRDİ

77. dakikada Marko Milinkovic'in pası ile sağ çaprazda topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunu çekti, top kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu.

ANKARA TEMSİLCİSİ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maçın 83. dakikasında Serdar Gürler'in ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi, sol ayağı ile kaleci Harun Tekin'ün üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak topu Bursaspor ağlarıyla buluşturdu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.