Eski takımının kodlarını biliyor

Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal. Geçmişte sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca iki takımı da yakından tanıyor. Bordo-mavili ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Yanal, Aker'de oynanan tek maçı 2-0 kazanmıştı.