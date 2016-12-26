 Eski takımının kodlarını biliyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Eski takımının kodlarını biliyor

    Eski takımının kodlarını biliyor
    Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal. Geçmişte sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca iki takımı da yakından tanıyor. Bordo-mavili ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Yanal, Aker'de oynanan tek maçı 2-0 kazanmıştı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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