Eski takımının kodlarını biliyor
Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal. Geçmişte sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca iki takımı da yakından tanıyor. Bordo-mavili ekibin başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Yanal, Aker'de oynanan tek maçı 2-0 kazanmıştı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Eski takımının kodlarını biliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.