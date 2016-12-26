Derbide kırılma anı: Penaltı ve kırmızı kart
Yusuf Erdoğan kaleye giden topu elle kesince hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltıyı çaldı. Yusuf Erdoğan bu pozisyonda kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında kaleye giden topu eliyle kestiği için penaltıya sebebiyet veren Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Penaltıda golü kalesinde gören bordo-mavililer sonraki dakikalarda ikinci gole de engel olamadı ve ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
RIDVAN DİLMEN: "REFLEKS GÖSTERDİ"
Maçın kader anını Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen Ntv Spor'da yorumladı. Yusuf Erdoğan'ın kolunu saklayabileceği görüşüne katılmadığını belirten Dilmen, "Kolunu kaçırmak bir kenara dursun, kolunu açtı biraz da. Ani bir refleksle kontrolsüz şekilde elini açtı. Topun gol olmasına izin verebilirdi diyemeyiz. Arada mesafe olur, eliyle atlayıp engeller o zaman 'bıraksaydı' dersin ama bu pozisyonda yakın mesafede yerde seken topa hemen reaksiyon gösterdi. Belki ben de olsam farkında olmadan koyardım elimi. Kale direğine adam koymanın böyle dezavantajları var burada Yusuf'a denk geldi." dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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