Çakır’dan skandal penaltı
Rize-Osmanlı maçında hakem Cüneyt Çakır kaleci Karcemarskars’ın eline çarpan topta Rize lehine penaltı verdi. Rizespor’lu Jantscher atışı kaçırdı. Osmanlı 90+1’de Musa’nın penaltısıyla üç puanı aldı.
Osmanlıspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. 67'de Jantscher ile penaltı kaçıran Çaykur Rizespor, 90+1'de Musa Çağıran'ın penaltı golüyle mağlup oldu. Rizespor'un kazandığı penaltıda karambolde hakem Cüneyt Çakır elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Osmanlıspor topun kaleci Karcemarskars'a çarptığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Bu sonuçla Osmanlı 26 puana çıktı. Maçtan sonra konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Lehimize verilen penaltı haksız bir penaltı. Hakem orada yanıldı. Kendi sahamızda kaybetmememiz lazım. Bu maçın hakkı beraberlikti" dedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık. İlk yarı itibariyle tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İkinci yarıda daha iyi olacağız" diye konuştu.
BAHATTİN DURAN, ÇAKIR'I UYARDI
Çayku r Rizespor-Osmanlıspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır, 67. dakikada yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısı üzerine ev sahibi takım lehine 'ceza sahasında elle oynama' gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Sosyal medyayı sallayan pozisyonda, elle oynayanın Osmanlıspor kalecisi Karcemarskars olduğu görüldü. Hakem Cüneyt Çakır skandal bir kararla penaltı düdüğü çaldı...
RiZE DiŞ GEÇiREMiYOR
Çaykur Rizespor Süper Lig'de Osmanlıspor (eski adıyla Ankaraspor) ile sahasında oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Rakibini sadece 2004-05 sezonunda sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor sahasında rakibiyle oynadığı 6 maçta da gol yedi.
BAHATTİN DURAN, ÇAKIR'I UYARDI
Çayku r Rizespor-Osmanlıspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır, 67. dakikada yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısı üzerine ev sahibi takım lehine 'ceza sahasında elle oynama' gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Sosyal medyayı sallayan pozisyonda, elle oynayanın Osmanlıspor kalecisi Karcemarskars olduğu görüldü. Hakem Cüneyt Çakır skandal bir kararla penaltı düdüğü çaldı...
RiZE DiŞ GEÇiREMiYOR
Çaykur Rizespor Süper Lig'de Osmanlıspor (eski adıyla Ankaraspor) ile sahasında oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Rakibini sadece 2004-05 sezonunda sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor sahasında rakibiyle oynadığı 6 maçta da gol yedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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