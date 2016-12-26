Antalya’dan Motta atışı!

Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında 47’de Koita’nın golüne engel olamadı. Makoun 54’te eşitliği sağladı. 76’da Makoun’un yerine giren Motta, 90’da tribünleri coşturdu.

Süper Lig'in son haftalardaki formda iki takımını karşı karşıya getiren maçta Antalyaspor, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle devirdi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, 47'de Pavelka'nın pasında Koita ağları havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar beraberlik için fazla beklemedi. Makoun 54'te eşitliği sağladı. Galibiyet için bastıran Akdeniz ekibi 90'da Motta'nın golüyle evinde üst üste 4. zaferinin altına imza attı.



KENDİ KURDUĞU TAKIMI YENDİ

Sezona Kasımpaşa'da başlayan Rıza Çalımbay, dün ayrı bir heyecan yaşadı. Eski takımına karşı kazanan Çalımbay maç sonrası, "İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Bir tanesi sezon öncesi kurduğum takımdı. Biri de sonradan aldığım. İki takım da çok iyi oyun oynadı" dedi.



KORCAN ÇELİKAY İDDİASI

Antalyaspor transferde de düğmeye bastı. İkinci yarıda güçlü bir kadro için bomba transferler peşinde koşan kırmızı- beyazlılar'ın TFF 1. Lig'de şampiyonluk kovalayan Sivasspor'un kalecisi Korcan Çelikay'la el sıkıştığı öğrenildi. Yiğidolar'da bu sezon sadece 4 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki kaleci, 2010'dan beri Sivasspor için ter döküyor.