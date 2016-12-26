20.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmeyi hedefliyor.Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçla 118. kez karşı karşıya geliyor.Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karşılaşmada eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.Avni AkerAli Palabıyık20:00Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'DoyeErsun Yanal: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao: Dirk Advocaat