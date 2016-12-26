20.00 | Trabzonspor - Fenerbahçe
Trabzon’da bir devir kapanıyor. Bordo-mavili kulüp, 1951 yılında hizmete giren ve nice unutulmaz zaferler kazandığı, Barcelona, Liverpool gibi devleri dize getirdiği Hüseyin Avni Aker Stadı’na F.Bahçe derbisiyle veda ediyor.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.
Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
DEV REKABETTE 118. RANDEVU
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçla 118. kez karşı karşıya geliyor.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 42 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, 86 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 117 maçtan 47'sini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 33 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin 146 golüne, Trabzonspor 126 golle cevap verdi.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Avni Aker
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20:00
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:05
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 3
Yorum
başkan uyuma selçuk sabri semih bu üçünün yerine klas adamlar alın yeter artık selçuk çıktı takım top oynadı be!!!
- Sigthorsson geri dönecek
Toplam 5
Yorum
sakın durun nereye adam 2.yarı bi oynasın izleyelim haketmezse almazsınız bonservisini ne bu acele okdar sabrettik adam iğleşcek gerimi göndericez sakın
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
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