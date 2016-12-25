Osmanlıspor uzatmada güldü
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmananda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Saat 13.30'da başlayan ve Lig TV'den naklen yayınlanan maçta iki ekip de rakip kalede yarattıkları tehlikelerden faydalanamazken Osmanlıspor 90+1. dakikada penaltı kazandı.
Topun başına geçen Musa Çağıran atışını gole çevirdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.
Geri kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Osmanlospor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından 26 puana ulaşan Osmanlıspor 6. sıraya yükselirken 15. sıradaki Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:27
- Yanlış yapıldı!
Toplam 3
Yorum
taraftar hem net pozisyonda artistlik yaptı, hem de penaltıyı oğuzhana kullandırdı. babel geldi, inşallah kulübeye çeker şu cenki şenol hoca
- Guarin önerildi
Toplam 5
Yorum
Ni12 Gerek yok boş oyuncu.
- Stoper De Jong
Toplam 6
Yorum
dd ne günlere kaldık ben muslera stoper olsun
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