Osmanlıspor uzatmada güldü

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Saat 13.30'da başlayan ve Lig TV'den naklen yayınlanan maçta iki ekip de rakip kalede yarattıkları tehlikelerden faydalanamazken Osmanlıspor 90+1. dakikada penaltı kazandı.

Topun başına geçen Musa Çağıran atışını gole çevirdi ve Osmanlıspor 1-0 öne geçti.

Geri kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Osmanlospor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 26 puana ulaşan Osmanlıspor 6. sıraya yükselirken 15. sıradaki Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.