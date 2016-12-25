Kocaman'a Kafkas darbesi
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan ve yaklaşık 1000 kadar taraftarın stattan takip ettiği mücadelede tek gol 82. dakikada Ömer Bayram'ın asistinde Ricardo Vaz Te'den geldi.
Maçtan 1-0 galip ayrılan Akhisar Belediyespor bu sonucun ardundan puanını 20'ye çıkararak 8. sıraya yükselirken 7. sıradaki Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:54
- 2 takımın galibiyet sayısı eşit
Toplam 4
Yorum
efe Ben onu bunu bilmem,2011 den sonraki Trabzon Fenerbahçe pskolojisinde üstün taraf Fenerbahçe çıkmıştır.Bu algıyı ortadan kaldırması lazım trabzonsporun.Fenerbahçe ekstra motive oluyor.Trabzonspor yarınki maçta normal lig maçı havasını rakip oyunculara hissettirip sahada uyutup golü bulup çanakkale geçilmez hesabı orta sahada ve defansda taş gibi durmalı.Lens ve sow adım atacak yer bulmamalı.
- 75 puan yetecek
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereira 2 xD
- Yılın kalecisi Neuer
Toplam 2
Yorum
karakartal buffon futbolu bırakana kadar benim gözümde her zaman 1 numaradır. ayrıca aşağıda ki arkadaşın dediği gibi muslera'nın olmaması ilginç...
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