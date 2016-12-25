 Kocaman'a Kafkas darbesi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Kocaman'a Kafkas darbesi

    Kocaman'a Kafkas darbesi

    Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı.

    Saat 16.00'da başlayan ve yaklaşık 1000 kadar taraftarın stattan takip ettiği mücadelede tek gol 82. dakikada Ömer Bayram'ın asistinde Ricardo Vaz Te'den geldi.

    Maçtan 1-0 galip ayrılan Akhisar Belediyespor bu sonucun ardundan puanını 20'ye çıkararak 8. sıraya yükselirken 7. sıradaki Atiker Konyaspor 24 puanda kaldı.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:54
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