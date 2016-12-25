Kayserispor nefes aldı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Karabükspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretni sona erdirdi.
Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçın 15. dakikasında konuk ekipten Dany'nin ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken Karabüksporlu futbolcuyu da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Topun başına geçen Deniz Türüç atışı gole çevirince Kayserispor 1-0 öne geçti.
10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan ev sahibi ekipte 84. dakikada sahneye çıkan Welliton farkı ikiye çıkaran golü kaydederken mücadele de bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 12 puana ulaşırken Karabükspor 18 puanda kaldı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:00
- 2 takımın galibiyet sayısı eşit
Toplam 4
Yorum
efe Ben onu bunu bilmem,2011 den sonraki Trabzon Fenerbahçe pskolojisinde üstün taraf Fenerbahçe çıkmıştır.Bu algıyı ortadan kaldırması lazım trabzonsporun.Fenerbahçe ekstra motive oluyor.Trabzonspor yarınki maçta normal lig maçı havasını rakip oyunculara hissettirip sahada uyutup golü bulup çanakkale geçilmez hesabı orta sahada ve defansda taş gibi durmalı.Lens ve sow adım atacak yer bulmamalı.
- 75 puan yetecek
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereira 2 xD
- Yılın kalecisi Neuer
Toplam 2
Yorum
karakartal buffon futbolu bırakana kadar benim gözümde her zaman 1 numaradır. ayrıca aşağıda ki arkadaşın dediği gibi muslera'nın olmaması ilginç...
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