Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında

Süper Lig'de 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi. Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmeyi hedefliyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.

Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

- Fenerbahçe'de Skrtel cezalı

Fenerbahçe'de Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.

- Trabzonspor'da tek eksik

Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Matus Bero, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü.

Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.