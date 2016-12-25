Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, 18 puan topladı. Süper Lig'de haftaya 12. sırada başlayan bordo-mavili takım, 14 resmi maçtır mağlup edemediği, son 8 randevuda gol bile atamadığı rakibini yenerek, moral bulmayı amaçlıyor.
Vedaya hazırlanan Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Fenerbahçe'de Skrtel cezalı
Fenerbahçe'de Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile yapılan maçta sarı kart gören 32 yaşındaki Skrtel, cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertlilerde Skrtel'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de Trabzonspor karşılaşmasında yer almayacak.
- Trabzonspor'da tek eksik
Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Matus Bero, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavili ekipte sarı kart gören Bero, cezalı duruma düştü.
Karadeniz temsilcisinde, sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Zeki Yavru ile Jan Durica, Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alabilecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:20
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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