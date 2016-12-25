Çalımbay: Önce durdur sonra vur
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için pusuya yattı.
Kasımpaşa ile daha önce yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelişiyle yükselişe geçen ve ligde oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olan Güney ekibi topladığı 19 puanla 9. basamakta bulunuyor. Teknik patron Çalımbay kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Kasımpaşa geçen hafta Beşiktaş'ı yendi ve moralli. Onları orta sahada durdurup sonuca gitmeliyiz" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Çalımbay: Önce durdur sonra vur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.