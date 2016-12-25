 Çalımbay: Önce durdur sonra vur – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay: Önce durdur sonra vur

    Çalımbay: Önce durdur sonra vur

    , maçı için pusuya yattı.

    ile daha önce yollarını ayıran teknik direktör 'ın takımın başına gelişiyle yükselişe geçen ve ligde oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup olan Güney ekibi topladığı 19 puanla 9. basamakta bulunuyor. Teknik patron Çalımbay kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Kasımpaşa geçen hafta Beşiktaş'ı yendi ve moralli. Onları orta sahada durdurup sonuca gitmeliyiz" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay: Önce durdur sonra vur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.