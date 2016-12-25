 Batalla: 2. yarıda daha iyi olacağız... – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Batalla: 2. yarıda daha iyi olacağız...

    Batalla: 2. yarıda daha iyi olacağız...
    'un , Arjantinli yıldızı ve kaptanı Pablo Batalla takım olarak ilk yarıyı hedeflenen bir çizgide tamamladıklarını ancak ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Batalla, deplasmanda oynayacakları G.Birliği maçı için ise "İki açık futbol oynayan takımın maçı olacak. Fırsatları kullanan kazanır" diye konuştu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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