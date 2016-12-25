Batalla: 2. yarıda daha iyi olacağız...
Bursaspor'un , Arjantinli yıldızı ve kaptanı Pablo Batalla takım olarak ilk yarıyı hedeflenen bir çizgide tamamladıklarını ancak ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi. Batalla, deplasmanda oynayacakları G.Birliği maçı için ise "İki açık futbol oynayan takımın maçı olacak. Fırsatları kullanan kazanır" diye konuştu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
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Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Batalla: 2. yarıda daha iyi olacağız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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