Antalyaspor 90'da kazandı

Ceza sahası içinde Deniz Kadah'dan seken topa hareketlenen Danilo Campos kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ramazan Köse bu topu yatarak uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu takip eden Mbilla altıpasın hemen solunda kısa pasını Samuel Eto'o ile buluşturdu. Eto'o gelişine sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu topu kademedeki Veysel Sarı uzaklaştırdı.

İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa duran topla Antalyaspor kalesinde etkili oldu. Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor kalecisi Fornezzi uçarak topu kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Kasımpaşa ikinci yarıya golle başladı. Koita 47. dakikada Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydetti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka kısa pasını sağ çaprazdaki Koita ile buluşturdu. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita sert bir vuuşla topu ağlarla buluşturdu.



54. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Celustka'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Makoun sol ayağı ile topa dokundu ve Ramazan Köse'yi avladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında iki takım kalecisi de muhteşem kurtarışlara imza attı. Önce Ramazan Köse An talyaspor atağında kalesini gole kapattı. Sağ kanattan gelişen atakta Deniz Kadah'ın ortasına hareketlenen Serdar Özkan topa gelişine vuruşunu yaptı ancak bu topu kaleci Ramazan Köse iki hamlede kontrol etti. Ardından Kasımpaşa atağında Fornezzi Koita'nın şutunda kalesini gole kapattı.

Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Ramon Motta söyledi. Attığı golle Antalyaspor'a 3 puanı getirdi.