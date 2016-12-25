 Ahmet Yıldız başkan seçildi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    başkan seçildi

    Ahmet Yıldız başkan seçildi
    ekiplerinden 'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkan olarak seçildi. Yıldız, takıma sahip çıkılmadığı sürece Kayserispor'un gidişatının iyi olmadığını belirterek, "Önceki başkan Sayın Recep Mamur'un Kayserispor'da 14 yılı başkan olmak üzere 40 yıllık yöneticilik hayatı var. Kayserispor'un en başarılı dönemi Recep Mamur dönemidir. Sportif olarak da, tesisleşme olarak da kendisine teşekkür etmenin bir borç olduğunu düşünüyorum" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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