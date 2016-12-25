Ahmet Yıldız başkan seçildi
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi. Yıldız, takıma sahip çıkılmadığı sürece Kayserispor'un gidişatının iyi olmadığını belirterek, "Önceki başkan Sayın Recep Mamur'un Kayserispor'da 14 yılı başkan olmak üzere 40 yıllık yöneticilik hayatı var. Kayserispor'un en başarılı dönemi Recep Mamur dönemidir. Sportif olarak da, tesisleşme olarak da kendisine teşekkür etmenin bir borç olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Ahmet Yıldız başkan seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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