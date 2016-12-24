 Timsah’ta hasar büyük – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Timsah’ta hasar büyük

    Timsah’ta hasar büyük
    kupadaki rakibi Aydınspor 1923'e tek golle mağlup olurken, 3 oyuncu da kaybetti. İlk olarak karşılaşmanın 27.dakikasında İsmail Konuk sakatlandı. Tecrübeli stoperin baldırında yaşadığı sıkıntı sonrası yerini Merter Yüce'ye bıraktı. Mücadelenin 44. dakikasında ikinci sarı karttan Joshua John kırmızı kart görürken, 56'da ise bu kez Merter Yüce sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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