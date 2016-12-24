Timsah’ta hasar büyük
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
- Avni Aker’e veda maçı
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Yorum
sami trabzon yeni stadini maglubiyetle acmak istemiyor, diger yandan eski stadini da son macinda yenilgiyle kapatmak istemiyor, zor is yani, asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik. en iyisi bu maci Giresun veya Rizede oynasin
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
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Yorum
TS'lu Bu adamı seviyorum. Samimi her şeyden önce. Her ne kadar Hollanda ekolünde diretse de zamanla değişim ile başarılı olacak kapasitede bence.
- ''Ailem sayesinde atlattım''
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Yorum
kerem gs şu adam gitmese şu an banko 11 deydi. sağ bek yok takımda.
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