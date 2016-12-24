''Sürpriz oldu''
Başakşehir’in hocası, “İlk 4 içinde olacağımıza inanıyordum ancak liderlik sürpriz oldu” dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona başlarken, ligde ilk yarının son haftası itibarıyla zirvede bulunmalarını beklemediklerini söyledi. Avcı şöyle konuştu: "İlk dört içinde olacağımızı zaten bekliyorduk, bu üç olurdu, iki olurdu ama şu an itibarıyla birinciyiz. Tabii daha yolun yüzde 50'sine bile gelmedik. Ancak umutluyum. Çok iyi bir takıma sahibiz." Deneyimli teknik adam, Adanaspor maçıyla ilgili olarak ise "2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz. Adanaspor ile tüm yılın emeğinin karşılığını alacağımız bir maça çıkacağız" diye konuştu.
M. BAŞAKŞEHİR BÜKÜLMEZ BİLEK
Süper Lig'in tek namağlup takımı konumunda bulunan Medipol Başakşehir, oynadığı son 24 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu, turuncu-beyazlıların Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi oldu. Güney ekibi Adanaspor ise lige kötü bir başlangıç yaparak sadece 2 galibiyet alabildi. Turuncu-beyazlılar bu 2 galibiyeti de evinde oynadığı karşılaşmalarda elde etti.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ KAPIŞIYORLAR
Adanaspor ile Başakşehir bugün Süper Lig'de ilk randevularına çıkıyor. Medipol Başakşehir, maçtan galip gelerek devreye lider girmeyi planlarken, Adanaspor ise turuncu-lacivertli takım karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle moral bulmak istiyor. Öte yandan Adanaspor ilk yarıda sadece bir maçta kalesini gole kapattı.
M. BAŞAKŞEHİR BÜKÜLMEZ BİLEK
Süper Lig'in tek namağlup takımı konumunda bulunan Medipol Başakşehir, oynadığı son 24 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu, turuncu-beyazlıların Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi oldu. Güney ekibi Adanaspor ise lige kötü bir başlangıç yaparak sadece 2 galibiyet alabildi. Turuncu-beyazlılar bu 2 galibiyeti de evinde oynadığı karşılaşmalarda elde etti.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ KAPIŞIYORLAR
Adanaspor ile Başakşehir bugün Süper Lig'de ilk randevularına çıkıyor. Medipol Başakşehir, maçtan galip gelerek devreye lider girmeyi planlarken, Adanaspor ise turuncu-lacivertli takım karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle moral bulmak istiyor. Öte yandan Adanaspor ilk yarıda sadece bir maçta kalesini gole kapattı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
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