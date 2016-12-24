 Şahin Adana’da – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Şahin Adana’da

    Şahin Adana’da

    ’in, Milli Takım’da yardımcılığını yapan , ’un yeni teknik direktörü oldu. Şahin, milli takımdaki görevine de devam edecek.

    'da Krunoslav Jurcic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin getirildi.Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, hem Adanaspor'a yakışır hem de takımı hedefe taşıyacak donanımda bir isim olan Şahin'in Adana'yı ve Adana kültürünü çok iyi bildiği belirtildi.

    FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
    Güney ekibinin yöneticileri, "Hem Levent hoca ile görüştük hem de Fatih hocamızdan izin istedik. Önce Fatih hocamız yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Levent Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik. Bunun üzerine Fatih hocamız, Levent hocanın A Milli Takımda yardımcılık görevine devam etmesi koşulu ile Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

    BUGÜN TRiBÜNDE
    Adanaspor yönetiminin anlaştığı teknik direktör bugün oynanacak Adana- Başakşehir maçını tribünden takip edecek. Şahin'in yönetime transfer raporu sunacağı ve 4 oyuncu istediği öğrenildi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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