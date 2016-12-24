Luis Afonso Antalyaspor’da

Devre arası öncesi birçok takım kadrosunu güçlendirmek için mesai harcarken, en ilginç transfer Antalyaspor'dan geldi.

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre; kırmızı- beyazlılar, Porto'yla yollarını ayıran Joao Luis Afonso'yu transfer ederek, oyuncu izleme ekibinin patronu yaptı. Aylık 20 bin euro maaş alacağı öğrenilen başarılı futbol adamının, transferde etkin isim olacağı belirtilirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile nasıl bir uyum sağlayacağı ise merak konusu oldu. Daha önceki açıklamalarında sık sık transferi kendisinin yapacağını ifade eden Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Portekizli futbol adamının tavsiyelerini dikkate alıp almayacağı camiada en çok endişelendiren konu olarak dikkat çekiyor.