Kayserispor moralli
Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, kupada Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, ligde yapacakları Karabükspor maçı öncesi moral depoladıklarını söyledi. Yıldız, "Tüm planlarımızı Karabük'ü yenmek için kurduk" dedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
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BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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