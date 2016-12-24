"Deli İbo takımı ayağa kaldır"
Siyah-beyazlı taraftarlar maçın ilk yarısında, sık sık yerde kaldıkları gerekçesiyle rakip futbolculara tepki gösterdi. Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına ''İbo takımı ayağa kaldır'' şeklinde tezahürat yaptı.
Konuk ekip futbolcuları sakatlık gerekçesiyle üst üste tedavi talebinde bulundu. Taraftarlar bunun üzerine geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den, oyuncularının ayakta kalmasını istedi. Üzülmez, saha kenarında oyuncularını ayağa kalkmaları yönünde uyarınca Beşiktaşlı taraftarlar, İbrahim Üzülmez lehine tezahürat yaptı. Gaziantepsporlu futbolcuların birkaç pozisyonda yerde kalmaları sonrası taraftarlar, "İbo takımı ayağa kaldır" diye tempo tuttu. Bu tezahürat sonrası İbrahim Üzülmez oyuncularına sinirlenerek, "Ayağa kalkın" uyarısı yaptı.
"YATARAK MAÇ KAZANACAKSAK..."
İbrahim Üzülmez maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Oyuncuların vakit geçirmesinden yana değilim. Böylesine sevdiğim bir taraftarın önünde böyle bir düşüncede de olamam. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Yatarak maç kazanacaksak, hiç kazanmayalım. Beşiktaş'ın Deli İbo'su olarak yere yatıp maç kazanmak istemem, böyle düşüncelere sahip olmam" ifadelerini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
- Şenol Güneş'ten büyük itiraf
Toplam 7
Yorum
fairplay34 babeli şenol hoca almamış belli..başkan 5 yıldır stoper bulamadı..şuan tüm stoperler 2.sınıf.(atınç tecrübesiz)şuan takımda sosa gibi 10 numara yok.karman çorman ön taraf.emin olun cenk,abubakar daha çok gol atar düzen olsa
- Carroll sürprizi
Toplam 3
Yorum
fener keşke bize gelse. şut gücü,Fizik gücü. Tam ihtiyacımız olan merkez forvet...
- Gözler Yasin’de
Toplam 6
Yorum
admir Kesinlikle doğru orumunuz..katılıyorum.
"Deli İbo takımı ayağa kaldır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.