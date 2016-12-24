“Beraberliği hakeme yıkamayız”
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Beraberliği hakeme yıkamayız” diye konuştu.
"Oyunda, maçtan önce söylediğim gibi bekleyerek oynayacak set oyunu olacaktı, baskı yapmak istedik. Senaryonun 2. yarı bize dönmesi gerekiyordu. Rakibin attığı 23 korner ve taçın devamında yediğimiz bir gol vardı. Bir takım riskler vardı. Ligin en çok orta yapan haftasını oynadık belki ama sonuç alamadık. Rakip de bulundukları noktadan çıkmak için inanılmaz derecede mücadele etti. Bizim için bardağın dolu tarafı, 16 hafta devre bitti. İlk yarı liderliğimiz garanti, bu çok önemli. 2. yarıda oynadığımız maçın analizini tabii ki yapacağız. Mutlu olacağımız taraflar da fazla. 1-1 bitti sonuçta, ligde kaybetmemek son derece önemlidir. Bunu bir yerde telafi ederiz."
Ofsayt pozisyonuna ilişkin değerlendirmeler de yapan Avcı, "Beraberliği hakeme yıkamayız. Gol olsa 2-1 öne geçecektik, başka senaryo çıkardı ama tamamen onların üzerine yıkamayız. Çok enteresan tabi. Olan oldu artık. İlk yarı ligin lideriyiz. Bardağın dolu tarafı bu" ifadelerini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:47
- Dünya hayran kaldı
Toplam 7
Yorum
TAYFUN TÜRK Birader Avrupa dâ. Kupası olmayanlar var dediklerini kıskanırlar sonra :-))
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 2
Yorum
haldun çok ayıp ettiler. ben safkan beşiktaşlıyım ama adamların gollünü ofsayt diye gözlerinin içine baka baka yediler. 2 puanları gitti. yazık!!!!
- ''Hedef niye hep benim?''
Toplam 23
Yorum
alperen yırtınmana gerek yok volkan çalımı az at birde son vuruşa çalış ayrıca vurulacak zaman pas pas atatacak zaman şur atma tamammı volkan bizlere saç baş yoldurma
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