Ahmetler bize lazım

G.Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz'u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi. Cavcav şöyle konuştu: "İrfan Can Kahveci ise alt yapımızın gururu olan bir oyuncu. İrfan için Başakşehir ile prensipte anlaştık. Devre arasında biz de takıma takviye yapabiliriz. Kaliteli bir takımız."