Dolmabahçe'de tarihi gece

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maçta elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.



YERLİLER KARMASI 4-3 KAZANDI

Saat 20.00'da başlayan ve 30'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmayı Yerli Yıldızlar 4-3 kazandı. Yerliler karmasının gollerini Emre (P, 23'), Selçuk Şahin (37'), Mehmet Akyüz (51') ve Selçuk İnan (43' ) kaydetti. Yabancı yıldızlarda Çaykur Rizespor'un Kameunlu forveti Kweuke 2 gol atarken diğer golü Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza kaydetti.







BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN'DAN

Karşılaşma öncesi İstaklal maçı ve saygı duruşunun ardından şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Ardından Şehitlerimizin çocukları, Yıldızlar Karması oyuncuları, Teknik Direktörler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sahaya çıktı ve hep birlikte İstiklal Marşı tekrar söylendi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın başlama vuruşunu yaptı. Ardından Beyaz forma ile mücadele eden Yabancı Yıldızlar ile kırmızı forma ile oynayan Yerli Yıldızlar maçı başladı.



ŞEHİT AİLELERİ TRİBÜNDE

Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.







SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.



50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

"Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.

Vodafone Arena'da düzenlenen Şehitlere Saygı maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de açıklamalarda bulundu.







BAKAN KILIÇ: "ASLA ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"



Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.



Yıldırım Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi. Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:



"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."







SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN 5 MİLYON LİRA



Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.



DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI



Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağı açıldı. Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise "Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne" yazısına yer verildi



SÜPER LİG'DEN YOĞUN KATILIM



Spor Toto Süper Lig'in 18 takımından toplam 41 futbolcu, yardım maçında forma giydi. Bütün Süper Lig takımlarının futbolcu gönderdiği organizasyonda, 21 Türk, 18 de yabancı futbolcu yer aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, maçta forma giymemesine rağmen organizasyona katıldı. "Şehitlere Saygı Maçı"nda yerli futbolcular kırmızı, yabancı oyuncular da beyaz renkli formayla mücadele etti.



FUTBOLCULAR, POLİS ÜNİFORMALI ÇOCUKLARLA SAHAYA ÇIKTI

Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı. Organizasyona katılan bütün futbolcular, seremoniye çocuklarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seremonide, bakanlar,



yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi. Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek Erdoğan, fotoğraf çektirdi.



MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ



"Şehitlere Saygı Maçı"nı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Türkiye'nin uluslararası arenada en kariyerli hakemi Çakır, bu önemli gecede düdük çalarak organizasyona destek oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.



"Yıldızlar Karması" maçında yer alan oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Futbolcular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Landry N'Guemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor), Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor), Rajko Rotman, Musa

Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Harun Tekin (Bursaspor), Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor), Josef De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray), Bruno Mota Miranda, Elyasa Süme (Gaziantepspor), Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor), Herolind Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Jagos Vukovic, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor), Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).