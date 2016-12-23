 Beşiktaş ile G.Antepspor 61. randevuda – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Beşiktaş ile G.Antepspor 61. randevuda

    Beşiktaş ile G.Antepspor 61. randevuda

    Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde yarın 61. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.

    - Gaziantepspor 7 maçtır kazanamıyor

    Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor.

    Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

    - En farklı skorlu galibiyetler

    Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.

    Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

    Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

    - İstanbul'daki maçlar

    İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi.

    Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü.

    - Kocaeli, Antalya ve Ankara'daki maçlar

    Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı.

    İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı.

    2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti.

    Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.

    - Son 10 maç

    Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında yapılan son 10 lig maçının sonuçları şöyle:

    Sezon Maç Sonuç

    -------------- ------------------------------- -------

    2011-2012 Gaziantepspor-Beşiktaş 0 - 0

    Beşiktaş-Gaziantepspor 3 - 2

    2012-2013 Gaziantepspor-Beşiktaş 3 - 2

    Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1

    2013-2014 Beşiktaş-Gaziantepspor 2 - 0

    Gaziantepspor - Beşiktaş 1 - 2

    2014-2015 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 1

    Beşiktaş - Gaziantepspor 1 - 1 (Ankara'da oynandı)

    2015-2016 Gaziantepspor - Beşiktaş 0 - 4

    Beşiktaş - Gaziantepspor 4 - 0

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:52
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