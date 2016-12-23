Ali Palabıyık'a zor görev
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek olan Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık ilk kez iki takım arasında oynanacak olan bir karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan’ın yapacak.
Palabıyık'ın yönettiği 10 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu maçlarda Trabzonsporlu futbolculara 32 sarı kart ve 3 de kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe ise Palabıyık'ın yönettiği 11 maçta 5 galibiyet ve 3'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli futbolcular 31 sarı kart ve 5 'de kırmızı kart gördü.
Tansiyon düşmüyor
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık'ı zorlu bir görev bekliyor. 42 yılı bulan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde tansiyon hiçbir zaman düşmüyor. İki takım arasında son 2 yıl içinde oynanan iki maç ise tamamlanamadı. 10 Mart 2014'de ve 24 Nisan 2016'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların bitiş düdüğünün çalınamadığı düşünüldüğünde iki takım arasında oynanacak olan bir maçta ilk kez düdük çalacak olan Ali Palabıyık'ı zor bir akşam bekliyor olacak.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:12
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 13
Yorum
tt fıransız sınız yani
- İbanez ayrılacak
Toplam 7
Yorum
pulat Bırakın şu işleri ersun olduğu sürece bunun gibi çok oyuncuyu kaybederiz. raket gibi ayağı var frikikleri ortaları mükemmel. yumluyu oynatana kadar adam gibi savunmacı alın ibanezin savunmasına kalmasın işiniz. yazık yahu şu adam belkide en işe yarar yabancılardan birisi
- Talisca Ocak’ta hazır
Toplam 3
Yorum
fairplay34 bu adam santroforda olur.zaten yarı sezon oynamadı.abubakardan daha öok golü var.
Ali Palabıyık'a zor görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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