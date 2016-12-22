PFDK kararları

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 140 bin lira para cezası ile karşılaşmada güney üst A, B, C bloka giriş yapan bordo-mavili taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edilmesine karar verdiği belirtildi.

Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı üst tribünü D bloktaki Medipol Başakşehirli taraftarların elektronik biletlerinin de bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği kaydedildi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a 20 bin lira para cezası ile misafir tribün G bloka giriş yapan siyah-beyazlı taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği bildirildi.

Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a 15'er bin, Çaykur Rizespor'a 10 bin 500, Antalyaspor'a da 9 bin lira para cezası uygulandığı duyuruldu.