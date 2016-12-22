PFDK kararları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 140, Beşiktaş'a da 20 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 140 bin lira para cezası ile karşılaşmada güney üst A, B, C bloka giriş yapan bordo-mavili taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edilmesine karar verdiği belirtildi.
Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı üst tribünü D bloktaki Medipol Başakşehirli taraftarların elektronik biletlerinin de bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği kaydedildi.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a 20 bin lira para cezası ile misafir tribün G bloka giriş yapan siyah-beyazlı taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki deplasman maçı için bloke edildiği bildirildi.
Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a 15'er bin, Çaykur Rizespor'a 10 bin 500, Antalyaspor'a da 9 bin lira para cezası uygulandığı duyuruldu.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:52
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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