İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:14
- Cimbom uzatmada güldü
Toplam 10
Yorum
Aslan HAKEM IKILI MÜCADELELERDE BIZDEN YANA DÜDÜK CALDI AMA GOLLERIMIZDE PENALTIYI YANLIS CALDI CÜNKÜ AVANTAJ KURALINI IHLAL ETTI SNEIJDER GOLÜ ATMISTI NEDEN PENALTI CALDI?AMA KUSLAR ÖTÜSMEY NIYE BASLADI ANLAMADIK HERMAC HAKEM KIYAGI OLMADAN MAC KAZANMISLARMI?
- Gol yemediği maç yok
Toplam 5
Yorum
sandor TFF ve MHK nin hakemleri yine sahnedeydi.
- Akhisar Belediyespor, Larsson'la anlaştı
Toplam 2
Yorum
sandor Kesinlikle çok iyi bir oyuncu ,Gaziantep'in tam Beşiktaş maçından önce en iyi oyuncusunu yollaması çok enteresan durum.
İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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