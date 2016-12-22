 İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi

    İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi

    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    24 Aralık Cumartesi:

    16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

    19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

    25 Aralık Pazar:

    13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

    16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

    16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

    19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

    19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

    26 Aralık Pazartesi:

    19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan

    20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:14
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