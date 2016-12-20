F.Bahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Martin Skrtel cezalı duruma düştü. Slovak yıldız Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Kadıköy'deki maçta Gençlerbirliği karşısında Sow'un golüyle son bölüme 1-0 önde giren F.Bahçe, G.Birliği'nin gol için bastırdığı dakikalarda zor anlar yaşadı. 79. dakikada İrfan Can Kahveci'ye sert müdahalede bulunan Martin Skrtel sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Skrtel 16. haftada Fenerbahçe'nin, Şenol Güneş Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
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