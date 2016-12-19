Volkan Demirel: "Alıştım ben bunlara"

Gençlerbirliği'nin 1-0 yenik olduğu dakikalarda beraberlik golü için yüklenirken Volkan Demirel 4 kritik 1'i uzaktan 3'ü karşı karşıya pozisyonda yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Maçın yıldızı ben değilim tüm takımdır" dedi.

Kalelerinde fazla sayıda pozisyon verdiklerini belirten Volkan, "Geçtğimiz haftalarda pozisyon vermeyip kaybetmiştik, bugün çok pozisyon verip kazandık. Futbolda oluyor böyle şeyler" ifadelerini kullandı.

"Bugün puan kaybetsek çok geride kalcaktık bunu devre arasında da konuştuk belki de bunun stresi vardı." diyen deneyimli eldiven, "Kaleci şansı yanımdaydı. Bugün istediğim gibi geçti. Daha önce hatalarım oldu yarın yine olabilir o zaman 'Volkan şöyle, Volkan böyle...' denecek. Ben bunlara alıştım" diye konuştu.