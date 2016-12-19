Van Persie şoku

Sakatlığı nedeniyle son anda kadroya alınan Hollandalı yıldız Robin Van Persie maçın henüz 10. dakikasında sakatlığı nüksedince kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Hollandalı yıldızın yerine 11. dakikada Moussa Sow dahil oldu.

Van Persie, sahadan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.