 Van Persie şoku – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Van Persie şoku

    Van Persie şoku

    Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Robin van Persie sakatlanarak oyundan çıktı.

    Sakatlığı nedeniyle son anda kadroya alınan Hollandalı yıldız maçın henüz 10. dakikasında sakatlığı nüksedince kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Hollandalı yıldızın yerine 11. dakikada Moussa Sow dahil oldu.

    Van Persie, sahadan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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