Van Persie şoku
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Robin van Persie sakatlanarak oyundan çıktı.
Sakatlığı nedeniyle son anda kadroya alınan Hollandalı yıldız Robin Van Persie maçın henüz 10. dakikasında sakatlığı nüksedince kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Hollandalı yıldızın yerine 11. dakikada Moussa Sow dahil oldu.
Van Persie, sahadan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:56
- F.Bahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü
Toplam 1
Yorum
RIDVAN61 MAÇ AVNİ AKERDE
- F.Bahçe'den 8 puan değerinde galibiyet
Toplam 12
Yorum
2 net pozisyon ofsayt gerekçesiyle kesildi...daha erken çözülecek bir maçtı...
- F.Bahçe'den 8 puan değerinde galibiyet
Toplam 12
Yorum
Cenk Gençler çok üstün oynadı eze eze oynadılar futbol adaletsizliği
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