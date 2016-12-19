Ümit Özat'tan Volkan Demirel yorumu
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, “Sahayı domine eden, baskı yapan, gol arayan bizdik. Bir iki ufak hata bizi cezalandırmalarına neden oldu. Oyuncularımın oyunundan memnunum” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, her zaman kazananın haklı olduğunu ifade ederek, "Kaçıran değil atan, iyi oynayan değil, pozisyonları değerlendiren kazanıyor. Bu anlamda çocuklar çok iyi mücadele etti. Sahayı domine eden, baskı yapan, gol arayan bizdik. Bir iki ufak hata bizi cezalandırmalarına neden oldu. Oyuncularımın oyunundan memnunum. Kupada ve ligde kalan maçlarımızı kayıpsız geçerek devre arasına en iyi şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.
"Maçın yıldızı Volkan Demirel'di"
Gol yiyene kadar Fenerbahçe karşısında pozisyon vermediklerini vurgulayan Özat, "Maçın yıldızı Volkan Demirel'di. Futbolcular arasında forma farkı var, kalite farkı yok. Oyuncularıma hep bunu ifade ediyorum. Hangi takım olsanız baskı yaparken pozisyonlar veriyorsunuz yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Özat, bir soru üzerine ise Türkiye'de antrenör başarısının kazanmaya endeksli olduğunu dile getirerek, iyi futbol oynatmanın değeri olmadığını söyledi.
"Farklı varyasyonları olan bir takım oluşturmak istiyoruz"
Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin başında 7. maçına çıktığını hatırlatarak, "Sanırım dört gol yedik. Bu maçların tamamında belki bu kadar pozisyona giremedik ama bu maçta girdik ve atamadık. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil diye bakmak doğru değil. Burada oynamak kolay. Burada kazanmak önemli, onu başarmak lazım. Kısa bir süre oldu, kulübün imkanları da el verirse bir iki takviye yapıp farklı varyasyonları olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız kaliteli, bunları ne kadar elimizde tutabiliriz ne kadar tutamayız zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.
"Maçın yıldızı Volkan Demirel'di"
Gol yiyene kadar Fenerbahçe karşısında pozisyon vermediklerini vurgulayan Özat, "Maçın yıldızı Volkan Demirel'di. Futbolcular arasında forma farkı var, kalite farkı yok. Oyuncularıma hep bunu ifade ediyorum. Hangi takım olsanız baskı yaparken pozisyonlar veriyorsunuz yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Özat, bir soru üzerine ise Türkiye'de antrenör başarısının kazanmaya endeksli olduğunu dile getirerek, iyi futbol oynatmanın değeri olmadığını söyledi.
"Farklı varyasyonları olan bir takım oluşturmak istiyoruz"
Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin başında 7. maçına çıktığını hatırlatarak, "Sanırım dört gol yedik. Bu maçların tamamında belki bu kadar pozisyona giremedik ama bu maçta girdik ve atamadık. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil diye bakmak doğru değil. Burada oynamak kolay. Burada kazanmak önemli, onu başarmak lazım. Kısa bir süre oldu, kulübün imkanları da el verirse bir iki takviye yapıp farklı varyasyonları olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız kaliteli, bunları ne kadar elimizde tutabiliriz ne kadar tutamayız zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
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