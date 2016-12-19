 Timsah zirveden kopmadı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Timsah zirveden kopmadı

    Timsah zirveden kopmadı

    Turgay Şeren Sezonu 15. hafta mücadelesinde , 'u ağırladı. 20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 32. dakikada Pablo Batalla'nın golleriyle Bursaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un tek golü 41. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.

    Bu sonuçla puanını 27'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. ise 19 puanla 9.sırada kaldı.

    BURSA ÖNE GEÇTİ
    20. dakikada Cristobal Jorquera havadan pasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. O noktada kaleci Fornezzi topu ıskaladı ve top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da son çizgiden topu altıpasın içine çevirdi. Bu noktada Kubilay Kanatsızkuş boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

    FARK 2'YE ÇIKTI
    Mücadelenin 32. dakikasında Bursaspor, Pablo Batalla ile farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor yarı alanında Kubilay Kanatsızkuş rakibinden kaptığı topla süratle ceza yayının hemen sağına doğru ilerledi. O noktada Kubilay pasını sol tarafa doğru çıkarttı. Cristobal Jorquera'ya son anda çarpan top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da ceza sahası içinde sol çaprazdan şık bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

    ANTALYA UMUTLANDI
    41. dakikada Antalyaspor, Deniz Kadah ile maçta durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan taç atışıyla başlayan pozisyonda topla buluşan Serge Mbilla Etame ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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