Timsah zirveden kopmadı

Bu sonuçla Bursaspor puanını 27'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 19 puanla 9.sırada kaldı.



BURSA ÖNE GEÇTİ

20. dakikada Cristobal Jorquera havadan pasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. O noktada kaleci Fornezzi topu ıskaladı ve top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da son çizgiden topu altıpasın içine çevirdi. Bu noktada Kubilay Kanatsızkuş boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

FARK 2'YE ÇIKTI

Mücadelenin 32. dakikasında Bursaspor, Pablo Batalla ile farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor yarı alanında Kubilay Kanatsızkuş rakibinden kaptığı topla süratle ceza yayının hemen sağına doğru ilerledi. O noktada Kubilay pasını sol tarafa doğru çıkarttı. Cristobal Jorquera'ya son anda çarpan top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da ceza sahası içinde sol çaprazdan şık bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

ANTALYA UMUTLANDI

41. dakikada Antalyaspor, Deniz Kadah ile maçta durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan taç atışıyla başlayan pozisyonda topla buluşan Serge Mbilla Etame ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.