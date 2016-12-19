Timsah zirveden kopmadı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta mücadelesinde Bursaspor, Antalyaspor'u ağırladı. 20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 32. dakikada Pablo Batalla'nın golleriyle Bursaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un tek golü 41. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 27'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 19 puanla 9.sırada kaldı.
BURSA ÖNE GEÇTİ
20. dakikada Cristobal Jorquera havadan pasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. O noktada kaleci Fornezzi topu ıskaladı ve top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da son çizgiden topu altıpasın içine çevirdi. Bu noktada Kubilay Kanatsızkuş boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.
FARK 2'YE ÇIKTI
Mücadelenin 32. dakikasında Bursaspor, Pablo Batalla ile farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor yarı alanında Kubilay Kanatsızkuş rakibinden kaptığı topla süratle ceza yayının hemen sağına doğru ilerledi. O noktada Kubilay pasını sol tarafa doğru çıkarttı. Cristobal Jorquera'ya son anda çarpan top Pablo Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'da ceza sahası içinde sol çaprazdan şık bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
ANTALYA UMUTLANDI
41. dakikada Antalyaspor, Deniz Kadah ile maçta durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan taç atışıyla başlayan pozisyonda topla buluşan Serge Mbilla Etame ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
- Nazifoğlu'ndan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 20
Yorum
maho gökcek paraya kiyip bir sistem taktirmali ankaranin ayazi sogugundan o stad cim buz pateni pistine döner yazik dimi oynayan futbolculara ..
- Gökçek'ten Riekerink'e cevap
Toplam 11
Yorum
EROL ŞİMDİ OSMANLISPOR LU
- Van Persie şoku
Toplam 1
Yorum
wunken 10 DK YALANDAN OYNAT CIKAR ,KIMI KANDIRIYON ADVOCAAT ,IKI SENEDIR BU ADAM DOGRU DUZGUN HIC BIR MACI TAMAMLAMADI PARASINI TAMIYLA ALIYOR HOCASIDA VATANDASINI KOLLUYOR
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