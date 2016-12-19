 Spor Toto Süper Lig'de görünüm – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Ligde 15. hafta yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Sarı-lacivertliler yarın kazanırsa Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e, G.Saray'la ise 2'ye indirecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesine 5 maçla devam edildi. Günün maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Sonuçlar
    Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 1-2

    Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 1-1

    Adanaspor-Kayserispor: 2-1

    Osmanlıspor-Galatasaray: 2-2

    Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0

    Puan durumu

    Takımlar O G B M A Y Av P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 10 5 0 30 10 20 35
    2. BEŞİKTAŞ 15 9 5 1 27 13 14 32
    3. GALATASARAY 15 9 3 3 25 15 10 30
    4. FENERBAHÇE 14 7 4 3 28 12 16 25
    5. ATİKER KONYASPOR 15 6 6 3 20 15 5 24
    6. BURSASPOR 14 7 3 4 17 13 4 24
    7. OSMANLISPOR 15 5 8 2 20 16 4 23
    8. GENÇLERBİRLİĞİ 14 4 7 3 13 8 5 19
    9. ANTALYASPOR 14 5 4 5 13 17 -4 19
    10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 5 3 7 19 23 -4 18
    11. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 5 3 7 21 26 -5 18
    12. TRABZONSPOR 15 5 3 7 12 17 -5 18
    13. KASIMPAŞA 15 5 3 7 17 23 -6 18
    14. AKHİSAR BELEDİYESPOR 15 4 5 6 10 17 -7 17
    15. ÇAYKUR RİZESPOR 15 3 4 8 15 26 -11 13
    16. GAZİANTEPSPOR 15 3 2 10 15 26 -11 11
    17. ADANASPOR 15 2 3 10 12 23 -11 9
    18. KAYSERİSPOR 15 2 3 10 12 26 -14 9
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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