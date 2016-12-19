Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Ligde 15. hafta yarın saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Sarı-lacivertliler yarın kazanırsa Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e, G.Saray'la ise 2'ye indirecek.
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesine 5 maçla devam edildi. Günün maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 1-1
Adanaspor-Kayserispor: 2-1
Osmanlıspor-Galatasaray: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0
Puan durumu
|
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Spor Toto Süper Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.