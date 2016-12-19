Rize altın buldu
Karadeniz ekibi, Kweuke (14) ve Saadane’nin (69) golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor, teknik direktör Üzülmez ile çıktığı ilk maçta umduğunu bulamadı.
OBOABONA KIRMIZI GÖRDÜ
Mücadelenin 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor'lu Oboabona ikinci sarı kartı görerek takımını sahada 1 kişi eksik bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Çaykur Rizespor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almış oldu. Gazianetspor başında ilk maçına çıkan İbrahim Üzülmez ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Çaykur Rizesporlu oyuncular üç puan sevincini ise tribündeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı.
KÖTÜ ZEMİNİ DE YENDİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftalardır iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Ancak karşılığını alamıyorduk. Gaziantep'te bunu başardık. Zemin çok kötüydü. Biz zemini de yendik ama Gaziantep bu zemini düzeltmeli" diye konuştu.
BASİT GOLLER YEDİK
Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir dönemden geçtiklerini, ayağa kalkmaları için birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Üzülmez, "Basit goller yedik, çok üzgünüm" dedi.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ KÖTÜ BAŞLADI
Gazianetspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör İbrahim Üzülmez sahadan boynu bükük ayrıldı. Camianın ve taraftarların çok şey beklediği Üzülmez, maç sonrası oyuncularını teselli etti. Kritik maçtan üç puan alan Rizespor cephesi ise oldukça mutluydu.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Rize altın buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.