 Rize altın buldu – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Rize altın buldu

    Rize altın buldu

    Karadeniz ekibi, Kweuke (14) ve Saadane’nin (69) golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Sıkıntılı günler geçiren , teknik direktör Üzülmez ile çıktığı ilk maçta umduğunu bulamadı.

    'de zor günler geçiren Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor, Kamil Ocak Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip , maçın 14. dakikasında Leonard Kweuke'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 32. dakikada Bart van Hintum'la skoru eşitledi ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. maçın 69. dakikasında Saadane attığı golle Çaykur Rize'yi yeniden öne geçirdi.

    OBOABONA KIRMIZI GÖRDÜ
    Mücadelenin 90+2. dakikasında Çaykur Rizespor'lu Oboabona ikinci sarı kartı görerek takımını sahada 1 kişi eksik bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Çaykur Rizespor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almış oldu. Gazianetspor başında ilk maçına çıkan İbrahim Üzülmez ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Çaykur Rizesporlu oyuncular üç puan sevincini ise tribündeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı.

    KÖTÜ ZEMİNİ DE YENDİK
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftalardır iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Ancak karşılığını alamıyorduk. Gaziantep'te bunu başardık. Zemin çok kötüydü. Biz zemini de yendik ama Gaziantep bu zemini düzeltmeli" diye konuştu.

    BASİT GOLLER YEDİK
    Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir dönemden geçtiklerini, ayağa kalkmaları için birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Üzülmez, "Basit goller yedik, çok üzgünüm" dedi.

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ KÖTÜ BAŞLADI
    Gazianetspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör İbrahim Üzülmez sahadan boynu bükük ayrıldı. Camianın ve taraftarların çok şey beklediği Üzülmez, maç sonrası oyuncularını teselli etti. Kritik maçtan üç puan alan Rizespor cephesi ise oldukça mutluydu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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