Konyaspor Karabükspor'a takıldı
Karabük ile Konya, kozlarını paylaştı. Maç Rangelov ile Yatabare’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi....
YATABARE EŞİTLEDİ
Karabükspor, 47. dakikada Mustapha Yatabare ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi. Aykut Kocaman'ın Konya'sı bu beraberlikle birlikte puanını 24'e çıkardı.
KONYA 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Konya'da yenilmezlik serisi 6 maça yükseldi. Son 2 maçını kaybeden Igor Tudor'un Karabükspor'u ise 17 puana çıktı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
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beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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