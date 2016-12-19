 Konyaspor Karabükspor'a takıldı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Konyaspor Karabükspor'a takıldı

    Konyaspor Karabükspor'a takıldı

    Karabük ile Konya, kozlarını paylaştı. Maç Rangelov ile Yatabare’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi....

    'in 15. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Dimitar Rangelov ile 14. dakikada öne geçen konuk ekip Atiker Konyaspor, ilk yarıyı tek golle önde tamamladı. Kardemir Karabükspor'da Abdou Razack Traore, 32. dakikada kaçırdığı penaltı ile takımının esşitliği sağlama şansını elinin tersiyle itti. İkinci yarıda ev sahabi Kardemir Karabükspor daha etkiliydi.

    YATABARE EŞİTLEDİ
    Karabükspor, 47. dakikada Mustapha Yatabare ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi. Aykut Kocaman'ın Konya'sı bu beraberlikle birlikte puanını 24'e çıkardı.

    KONYA 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Konya'da yenilmezlik serisi 6 maça yükseldi. Son 2 maçını kaybeden Igor Tudor'un Karabükspor'u ise 17 puana çıktı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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