F.Bahçe'nin yıldızı cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştığı maçta sarı kart gören Martin Skrtel cezalı duruma düştü. Slovak yıldız Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:14
- Van Persie şoku
Toplam 4
Yorum
hahaha yaşı ilerledi fizik gücü eski yerinde değil ayrıca yorgun adam böyle şeylerin olması normal hayırlısı buymuş ki kazandık maçı 3-0
- Şenol Güneş: Hayırlı olsun
Toplam 22
Yorum
14611461 karnıbahar gibi çatısıyla çok çirkin zevksiz bir yapı, trabzonon tarihine yakışır surlarla çevrili bir mimari olmalıydı, padişahlar şehrine hiç yakışmamış yazık....
- Nazifoğlu'ndan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Sporda hangi branşta olursa olsun, tüzükler gözden geçirilmeli,, yönetici adayi olma konusuna kriterler getirilmeli . Öyle her önüne gelenden yönetici yapılmamalı !
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