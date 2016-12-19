 F.Bahçe'den Akyazı mesajı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe'den Akyazı mesajı

    F.Bahçe'den Akyazı mesajı

    Spor Kulübü, Trabzonspor'a yeni ev Akyazı Şenol Güneş Stadyumu için 'Hayırlı Olsun' mesajı yolladı.

    Spor Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Trabzonspor'a için 'Hayırlı Olsun' mesajı yolladı.

    İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

    "Bugün açılışı gerçekleşen, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi'nin Trabzonspor camiasına, tüm Trabzon halkına, futbolseverlere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz"

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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